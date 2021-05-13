Ракета ХАМАС пробила систему защиты "Железный купол", - видео

Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

Напомним, Израиль заявил, что 12 мая во время его обстрелов в полосе Сектора Газа погибли 16 членов военизированного крыла "ХАМАС". Среди них был командир "ХАМАСа".

Уже несколько суток в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы. Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с Сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории Сектора Газа.