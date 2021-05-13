Ракета ХАМАС пробила систему захисту "Залізний купол", - відео

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон.

Повідомляється, що сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що 12 травня під час його обстрілів в смузі Сектора Газа загинули 16 членів воєнізованого крила "ХАМАС". Серед них був командир "Хамасу".

Вже кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше тисячі ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив нові удари по об'єктах ХАМАС на території Сектора Газа.