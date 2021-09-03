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Ракета Firefly Aerospace взорвалась после запуска: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. Она стартовала на базе "Ванденберг" Космических сил США в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Взрыв произошел примерно спустя 2,5 минуты после старта.

"На первом этапе подъема Alpha произошла аномалия, которая привела к потере носителя. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", - сообщили в компании.

Перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

Судя по тому, что сообщили в Firefly, взрыв не стал для них неожиданностью, а был произведен контролируемо - после регистрации некоего аварийного состояния на борту.

Напомним, украино-американская компания запустила ракету в космос.

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