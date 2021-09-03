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Ракета Firefly Aerospace вибухнула після запуску: що сталося

Автор: Анастасія Рокитна

Ракета Alpha американської компанії Firefly Aerospace вибухнула через кілька хвилин після старту. Вона стартувала на базі "Ванденберг" Космічних сил США в Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Вибух стався приблизно через 2,5 хвилини після старту.

"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Залежно від збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", - повідомили в компанії.

Перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.

Судячи з того, що повідомили в Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано - після реєстрації якогось аварійного стану на борту.

Нагадаємо, україно-американська компанія запустила ракету в космос.

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