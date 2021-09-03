Ракета Firefly Aerospace вибухнула після запуску: що сталося

Вибух стався приблизно через 2,5 хвилини після старту.

"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Залежно від збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", - повідомили в компанії.

Перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.

Судячи з того, що повідомили в Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано - після реєстрації якогось аварійного стану на борту.