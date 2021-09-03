Украино-американская компания запустила ракету в космос
Фото: Firefly Aerospace запустила космическую ракету (youtube.com/EverydayAstronaut)
Украино-американская частная компания Firefly Aerospace впервые запустила космическую ракету. Появилось видео запуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска.
Запуск космической ракеты Alpha состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.
Первая миссия называется DREAM или FLTA001. Комментирует запуск ракеты известный блогером Everyday Astronaut. Транслируют событие на его канале в YouTube.
Сначала запуск планировался в 4:00, однако его отложили на час - Alpha прервала обратный отсчет.