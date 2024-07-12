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Ракета Falcon 9 з супутниками SpaceX зазнала аварії під час польоту

Фото: власник SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ракета-носій SpaceX Falcon 9 зазнала рідкісної поломки на орбіті під час розгортання Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX є найнадійнішою ракетою-носієм в історії, але навіть у великих іноді трапляються промахи. Саме це сталося вчора увечері, коли ракета зазнала катастрофічної помилки на орбіті під час планового запуску партії інтернет-супутників Starlink. 

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив на своїй платформі X, що двигун Merlin Vacuum другого ступеня не зміг перезапуститися вдруге, що призвело до "RUD" - швидкого незапланованого розбирання, промисловою мовою - катастрофічного вибуху.

Хоча 20 супутників Starlink були розгорнуті, вони були виведені на неправильну орбіту, і неясно, чи зможе бортовий двигун перемістити супутники досить швидко, щоб уникнути тяжіння земної атмосфери.

"Перезапуск розгінного блоку для підняття перигею призвів до того, що двигун RUD з невідомих наразі причин відмовив... Сьогодні ввечері команда переглядає дані, щоб зрозуміти першопричину. Супутники Starlink були розгорнуті, але перигей може бути занадто низьким для них, щоб підняти орбіту. Будемо знати більше за кілька годин", - пояснив Маск.

 

Технології SpaceX

Нагадаємо, ми повідомляли, що компанія SpaceX здійснила третій запуск надважкої ракети Starship.

Крім того, наприкінці лютого SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку.

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Falcon 9SpaceX