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Ракета Falcon 9 со спутниками SpaceX потерпела аварию во время полета

Фото: владелец SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 потерпела редкую поломку на орбите во время развертывания Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX является самой надежной ракетой-носителем в истории, но даже у больших иногда случаются промахи. Именно это произошло вчера вечером, когда ракета потерпела катастрофическую ошибку на орбите во время планового запуска партии интернет-спутников Starlink. 

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил на своей платформе X, что двигатель Merlin Vacuum второй ступени не смог перезапуститься во второй раз, что привело к "RUD" - быстрой незапланированной разборке, на промышленном языке - катастрофическому взрыву.

Хотя 20 спутников Starlink были развернуты, они были выведены на неправильную орбиту, и неясно, сможет ли бортовой двигатель переместить спутники достаточно быстро, чтобы избежать притяжения земной атмосферы.

"Перезапуск разгонного блока для поднятия перигея привел к тому, что двигатель RUD по неизвестным пока причинам отказал... Сегодня вечером команда просматривает данные, чтобы понять первопричину. Спутники Starlink были развернуты, но перигей может быть слишком низким для них, чтобы поднять орбиту. Будем знать больше через несколько часов", - пояснил Маск.

Технологии SpaceX

Напомним, мы сообщали, что компания SpaceX совершила третий запуск сверхтяжелой ракеты Starship.

Кроме того, в конце февраля SpaceX вывел на орбиту новый спутник связи.

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Falcon 9SpaceX