Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире универсальный коммерческий спутник связи

Ракета стартовала в пятницу, 30 июля, с космодрома в Куру во Французской Гвиане. Это шестой запуск, проведенный компанией-оператором Arianespace в этом году.

Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту два коммерческих аппарата - бразильский телекоммуникационный спутник Star One D2 и французский экспериментальный телекоммуникационный спутник Eutelsat Quantum.

Как отметили в Arianespace, спутник Star One D2, в частности, расширит широкополосное покрытие в Центральной Америке и представит доступ к интернету малообеспеченным слоям населения. Eutelsat Quantum, в свою очередь, станет первым в мире универсальным спутником - его можно будет перепрограммировать после запуска. Ожидается, что аппарат прослужит около 15 лет.