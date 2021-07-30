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SpaceX возобновляет запуск спутников Starlink: что компания запланировала на август

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США , Пятница 30 июля 2021 22:47
SpaceX возобновляет запуск спутников Starlink: что компания запланировала на август Фото: SpaceX возобновит запуск спутников Starlink в августе (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX продолжит строительство глобальной спутниковой системы Starlink уже в следующем месяце. В августе запланированы два запуска ракет Falcon 9.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ITHome.

Напомним, что последний запуск спутников Starlink состоялся 26 мая, после чего SpaceX сделала длительную паузу, причина которой до сих пор неизвестна.

Уже в следующем месяце компания планирует запустить две ракеты Falcon 9. Известно, что запуск первой состоится 10 августа с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, а вторая полетит в космос в середине месяца с площадки на мысе Канаверал.

Заметим, что сегодня на орбите находится 1740 спутников системы Starlink, когда в целом SpaceX планирует эксплуатировать до 12 тысяч устройств.

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