Ракета Ariane 5 вивела на орбіту перший у світі універсальний комерційний зв'язку

Ракета стартувала в п'ятницю, 30 липня, з космодрому в Куру у Французькій Гвіані. Це шостий запуск, проведений компанією-оператором Arianespace в цьому році.

Ariane 5 вивела на геостаціонарну орбіту два комерційні апарати - Бразильський телекомунікаційний супутник Star One D2 і французький експериментальний телекомунікаційний супутник Eutelsat Quantum.

Як відзначили в Arianespace, супутник Star One D2, зокрема, розширить широкосмугове покриття в Центральній Америці та представить доступ до інтернету малозабезпеченим верствам населення. Eutelsat Quantum, своєю чергою, стане першим у світі універсальним супутником - його можна буде перепрограмувати після запуску. Очікується, що апарат прослужить близько 15 років.