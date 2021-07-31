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Ракета Ariane 5 вивела на орбіту перший у світі універсальний комерційний зв'язку

Автор: Артур Родивилов

Ракета-носій важкого класу Ariane 5 успішно вивела на орбіту два нових супутники зв'язку. Один з них - Eutelsat Quantum - можна буде перепрограмувати після пуску, що раніше було недоступно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Arianespace.

Ракета стартувала в п'ятницю, 30 липня, з космодрому в Куру у Французькій Гвіані. Це шостий запуск, проведений компанією-оператором Arianespace в цьому році.

Ariane 5 вивела на геостаціонарну орбіту два комерційні апарати - Бразильський телекомунікаційний супутник Star One D2 і французький експериментальний телекомунікаційний супутник Eutelsat Quantum.

Як відзначили в Arianespace, супутник Star One D2, зокрема, розширить широкосмугове покриття в Центральній Америці та представить доступ до інтернету малозабезпеченим верствам населення. Eutelsat Quantum, своєю чергою, стане першим у світі універсальним супутником - його можна буде перепрограмувати після запуску. Очікується, що апарат прослужить близько 15 років.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX продовжить будівництво глобальної супутникової системи Starlink вже наступного місяця. В серпні заплановані два запуски ракет Falcon 9.

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