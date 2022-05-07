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Raiffeisenbank разорвал отношения c несколькими банками в России

Фото: Raiffeisenbank прекратил отношения с российским банком (wikimedia.org M. Schreiber)
Автор: Сергей Новиков

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с несколькими банками в России с открытыми в RBI корреспондентскими счетами. Решение не касается российской дочки "Райфайзенбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России", - отметил представитель банка.

При этом не уточняется, с какими именно банками разорваны отношения.

Напомним, в марте 2022 года на фоне российского вторжения Национальный банк Украины призвал руководителей международных банковских групп прекратить любую работу своих дочерних учреждений и филиалов на территории России.

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