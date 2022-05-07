Raiffeisenbank розірвав відносини з кількома банками в Росії

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) розірвала відносини з кількома банками в Росії з відкритими в RBI кореспондентськими рахунками. Рішення не стосується російської дочки "Райфайзенбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

При цьому не уточнюється, з якими саме банками розірвані відносини.

"У квітні 2022 року Raiffeisenbank International прийняв оперативне рішення про припинення відносин з деякими банками-респондентами в Росії", - зазначив представник банку.

Нагадаємо, в березні 2022 року на тлі російського вторгнення Національний банк України закликав керівників міжнародних банківських груп припинити будь-яку роботу своїх дочірніх установ і філій на території Росії.

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