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Raiffeisen відповів на чутки про припинення виходу з РФ

Фото: Raiffeisen продає свій бізнес у Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Raiffeisen Bank International продовжує продаж бізнесу в Росії. Банк не призупиняв вихід з російського ринку.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив представник Raiffeisen.

Він зазначив, що чутки в ЗМІ не відповідають дійсності.

"Процес продажу не зупинено і не призупинено, він триває", - додав представник банку.

При цьому Кремль заявив, що банк продовжує свою роботу в Росії.

Чутки про Raiffeisen

Нагадаємо, раніше видання Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій підрозділ у Росії.

Неназваний співрозмовник видання розповів, що таке рішення банк ухвалив через відновлення політичної взаємодії між Росією і США.

Варто зауважити, що Raiffeisen Bank International залишається найбільшим західним банком, який досі продовжує вести свій бізнес у Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну.

До слова, у січні російський суд вирішив конфіскувати у банку 2 млрд євро.

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