Raiffeisen відповів на чутки про припинення виходу з РФ

Чутки про Raiffeisen

Нагадаємо, раніше видання Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій підрозділ у Росії.

Неназваний співрозмовник видання розповів, що таке рішення банк ухвалив через відновлення політичної взаємодії між Росією і США.

Варто зауважити, що Raiffeisen Bank International залишається найбільшим західним банком, який досі продовжує вести свій бізнес у Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну.

До слова, у січні російський суд вирішив конфіскувати у банку 2 млрд євро.

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