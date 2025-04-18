Raiffeisen ответил на слухи о приостановке ухода из РФ

Слухи о Raiffeisen

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники написало, что Raiffeisen Bank International приостановил попытки продать свое подразделение в России.

Неназванный собеседник издания рассказал, что такое решение банк принял из-за восстановления политического взаимодействия между Россией и США.

Стоит заметить, что Raiffeisen Bank International остается крупнейшим западным банком, который до сих пор продолжает вести свой бизнес в России, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

К слову, в январе российский суд решил конфисковать у банка 2 млрд евро.

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