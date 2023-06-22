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Raiffeisen Bank готується піти з РФ: заборонив перекази в євро

Фото: Raiffeisen Bank у РФ заборонив перекази в євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Raiffeisen Bank з 3 липня припинить перекази в євро територією РФ, а також у банки 12 країн Європи та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби компанії, нові обмеження стосуються фізичних осіб, індивідуальних підприємців та юридичних осіб. У банку пояснили таку зміну політики обмеженнями, які вводять банки-кореспонденти. При цьому клієнти банку в РФ зможуть робити перекази у євро між своїми рахунками.

Повідомляється, що з РФ переведення не дійде до Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Йорданії, Казахстану, Киргизії, Молдови, ОАЕ, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану.

Експерти вважають, що запровадження обмежень не пов'язане з антиросійськими санкціями, а є черговим кроком до згортання діяльності в Росії.

Обмеження Raiffeisen Bank для клієнтів у РФ

У російському Raiffeisen Bank із 20 червня стягується комісія за перекази в доларах на рахунки фізичних осіб. Вона становить 50% від усієї суми, але не має перевищувати 500 доларів. Також у квітні фізособи, не підключені до преміальних пакетів, втратили можливість робити перекази SWIFT у доларах.

Також раніше Raiffeisen Bank International (RBI) зробив кроки щодо передачі свого прибуткового російського підрозділу акціонерам на тлі зростаючого тиску з метою розірвати його зв'язки з Москвою.

У свою чергу, голова наглядової ради Raiffeisen Bank International (RBI) Ервін Хамеседер під час загальних зборів 30 березня виступив проти "морально зарозумілих" критиків його операцій у РФ. Він звинуватив критиків у "чорно-білому моральному мисленні" з "безризикової зони комфорту" і сказав, що більшість західних компаній не залишили Росію.

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