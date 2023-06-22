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Raiffeisen Bank готовится уйти из РФ: запретил переводы в евро

Фото: Raiffeisen Bank в РФ запретил переводы в евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Raiffeisen Bank с 3 июля прекратит переводы в евро по территории РФ, а также в банки 12 стран Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы компании, новые ограничения касаются физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В банке объяснили такое изменение политики ограничениями, вводимыми банками-корреспондентами. При этом клиенты банка в РФ смогут совершать переводы в евро между своими счетами.

Сообщается, что из РФ перевод не дойдет в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Молдову, ОАЭ, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Эксперты считают, что введение ограничений не связано с антироссийскими санкциями, а является очередным шагом к сворачиванию деятельности в России.

Ограничения Raiffeisen Bank для клиентов в РФ

В российском Raiffeisen Bank с 20 июня взимается комиссия за переводы в долларах на счета физических лиц. Она составляет 50% от всей суммы, но не должна превышать 500 долларов. Также в апреле физлица, не подключенные к премиальным пакетам, лишились возможности делать переводы SWIFT в долларах.

Также ранее Raiffeisen Bank International (RBI) предпринял шаги по передаче своего прибыльного российского подразделения акционерам на фоне растущего давления с целью разорвать его связи с Москвой.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер во время общего собрания 30 марта выступил против "нравственно высокомерных" критиков его операций в РФ. Он обвинил критиков в "черно-белом моральном мышлении" из "безрисковой зоны комфорта" и сказал, что большинство западных компаний не покинули Россию.

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