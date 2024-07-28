Рахунок йде на сотні. Скільки "шахедів" і бомб РФ запустила по Україні за 7 днів

"Близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "шахедів» проти України та українців лише за один цей тиждень", - розповів він.

За словми президента, українці щоденно страждають від російського терору і вони заслуговують на справедливий і надійний захист від нього.

"Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - додав Зеленський.

