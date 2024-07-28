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Рахунок йде на сотні. Скільки "шахедів" і бомб РФ запустила по Україні за 7 днів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти лише за цей тиждень випустили по Україні близько 700 керованих авіабомб. Також росяни використали більше 100 "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "шахедів» проти України та українців лише за один цей тиждень", - розповів він.

За словми президента, українці щоденно страждають від російського терору і вони заслуговують на справедливий і надійний захист від нього.

"Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - додав Зеленський.
 

Робота ППО в Україні

За тиждень, з 18 по 24 липня, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сухопутних військ ЗСУ придушили та знищили 7916 ворожих безпілотників.

При цьому, Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники у своїх далеких атаках на Україну, щоб виявляти засоби ППО, фіксувати пошкодження та діяти як приманки.

Додамо, що на думку журналістів The Telegraph, першими цілями після посилення ППО в Україні мають стати ФАБ-3000 та Су-34.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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