Счет идет на сотни. Сколько "шахедов" и бомб РФ запустила по Украине за 7 дней

"Около 700 управляемых авиабомб и более 100 "шахедов" против Украины и украинцев всего за одну эту неделю", - рассказал он.

По словам президента, украинцы ежедневно страдают от российского террора и они заслуживают справедливой и надежной защиты от него.

"Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей", - добавил Зеленский.