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Счет идет на сотни. Сколько "шахедов" и бомб РФ запустила по Украине за 7 дней

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты только за эту неделю выпустили по Украине около 700 управляемых авиабомб. Также россияне использовали более 100 "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Около 700 управляемых авиабомб и более 100 "шахедов" против Украины и украинцев всего за одну эту неделю", - рассказал он.

По словам президента, украинцы ежедневно страдают от российского террора и они заслуживают справедливой и надежной защиты от него.

"Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей", - добавил Зеленский.

Работа ПВО в Украине

За неделю, с 18 по 24 июля, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сухопутных войск ВСУ подавили и уничтожили 7916 вражеских беспилотников.

При этом, Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках на Украину, чтобы выявлять средства ПВО, фиксировать повреждения и действовать как приманки.

Добавим, что по мнению журналистов The Telegraph, первыми целями после усиления ПВО в Украине, должны стать ФАБ-3000 и Су-34.

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