У рахунок репарацій. Глава МЗС Британії підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон підтримує ідею використати російські активи для відновлення України. Це буде аванс у питанні репарацій.

Глава британського МЗС зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки, де у нього запланована зустріч з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

"Замість того щоб просто заморожувати ці гроші (російські активи - ред.), давайте візьмемо їх, витратимо на відновлення України, і це, якщо хочете, буде авансом у рахунок репарацій, які Росія якось повинна буде виплатити за незаконне вторгнення, яке вона почала", - наголосив Кемерон перед зустріччю.

За словами міністра, він розглянув усі аргументи щодо конфіскації активів і не побачив нічого, "що б могло його переконати в тому, що це погана ідея".

Він також закликав США затвердити нове фінансування допомоги Україні після того, як республіканці відмовилися підтримувати відповідний законопроект у Сенаті.

"Якщо США проголосують за пакет допомоги Україні, це надасть величезний імпульс європейським країнам", - зазначив Кемерон.

Конфіскація активів росіян

Нагадаємо, країни Заходу, які є партнерами України у війні з Росією, вже понад рік розглядають питання конфіскації російських активів.

До такого кроку вже неодноразово закликали українські чиновники. Зокрема, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що гроші росіян необхідні для відновлення нашої країни.

За даними Bloomberg, країни Євросоюзу можуть передати Україні близько 200 млрд євро російських активів. Їх вже заморозили, але для передачі необхідно розробити відповідний механізм.

Нещодавно ЗМІ з'ясували, що одним з механізмів може стати передача Україні прибутку з російських активів. Єврокомісія вже планує подати план для реалізації ініціативи.