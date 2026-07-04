Рахунок іде на тисячі: прикордонники показали кадри ліквідації російських дронів

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, російські війська продовжують щоночі атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари з нальотами великої кількості безпілотників різних типів.

Зокрема, у ніч на 4 липня окупанти випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також 86 ударних дронів.

Серед БпЛА зафіксували як Shahed (у тому числі реактивні), так і апарати типу "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Силам ППО вдалося знищити більшість повітряних цілей ворога.

Крім того, масштабна ворожа атака відбулася і напередодні, 3 липня. Тоді загарбники вдарили двома керованими авіаракетами та 105 ударними БпЛА, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 83 цілі. Тоді також фіксувалися влучання безпілотників та падіння уламків у кількох областях.