Рахунок іде на тисячі: прикордонники показали кадри ліквідації російських дронів

Українські прикордонники у червні зупинили політ понад 8 тисяч російських безпілотників, серед яких сотні ударних одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
ДПСУ як складова Сил оборони продовжує ефективно захищати українське небо від повітряних загроз. Для протидії ворожим безпілотникам бійці застосовують сучасне озброєння та технології.
Зокрема, для перехоплення та ліквідації російських повітряних цілей прикордонники використовують стрілецьку зброю, сучасні засоби протиповітряної оборони (ППО), системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), новітні дрони-перехоплювачі.
"Ефективна протидія в небі - прикордонники продовжують масово нищити ворожі безпілотники", - підкреслили в ДПСУ.
Завдяки комплексній роботі лише протягом червня підрозділи ДПСУ припинили політ понад 8 тисяч російських дронів.
У відомстві уточнили, що серед цієї кількості вдалося нейтралізувати майже 900 ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера".
Нагадаємо, російські війська продовжують щоночі атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари з нальотами великої кількості безпілотників різних типів.
Зокрема, у ніч на 4 липня окупанти випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також 86 ударних дронів.
Серед БпЛА зафіксували як Shahed (у тому числі реактивні), так і апарати типу "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Силам ППО вдалося знищити більшість повітряних цілей ворога.
Крім того, масштабна ворожа атака відбулася і напередодні, 3 липня. Тоді загарбники вдарили двома керованими авіаракетами та 105 ударними БпЛА, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 83 цілі. Тоді також фіксувалися влучання безпілотників та падіння уламків у кількох областях.