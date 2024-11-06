За рахунок чого живуть українці: громадяни назвали джерела доходів

Частка тих, хто живе за рахунок пенсій та соціальних виплат, становить 28,7%.

Ще 2,5% відповіли, що живуть за рахунок запасів від роботи у підсобному господарстві, земельній ділянці, 2,7% за рахунок побічних приробітків. Доходи від підприємництва вказали 2% опитаних.

Відмовилися від відповіді 7,5% респондентів.

Як зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. А загалом серед людей пенсійного віку (старше 60 років) відповіли, що вони працюють.

Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.