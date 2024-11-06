За счет чего живут украинцы: граждане назвали источники доходов

Доля живущих за счет пенсий и социальных выплат составляет 28,7%.

Еще 2,5% ответили, что живут за счет запасов от работы в подсобном хозяйстве, земельном участке, 2,7% – за счет побочных приработков. Доходы от предпринимательства указали 2% опрошенных.

Отказались от ответа 7,5% респондентов.

Как отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, среди людей пенсионного возраста 11,5% ответили, что живут в основном за счет зарплаты. В целом же среди людей пенсионного возраста (старше 60 лет) ответили, что они работают.

Опрос проведен Центром Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.