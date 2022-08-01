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Рахманин о следующем президенте РФ: кто угодно будет слабее Путина

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Понедельник 01 августа 2022 10:11
Рахманин о следующем президенте РФ: кто угодно будет слабее Путина Фото: Сергей Рахманин, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Курс России маловероятно изменится даже в случае смерти главы Кремля Владимира Путина. Однако его преемник будет слабее действующего президента России.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Это улица с двусторонним движением: Россия такая, потому что у нее такой президент. С другой стороны - президент у нее такой, какая и страна, на такого президента есть запрос, иначе он бы так долго не был президентом", - заявил народный депутат.

В случае ухода Путина от власти в стране начнется борьба за место президента, считает Рахманин. В то же время сегодня в России нет фигуры, которая бы среди населения и псевдоэлиты воспринималась равноценной заменой действующему главе Кремля.

При формировании новой системы власти, или корректировки существующей, Россия прекратит вести активные действия, станет более сговорчивой, однако и в дальнейшем будет оставаться опасным соседом.

"При абстрактном любом, кто придет на его место, даже условные Патрушев или Шойгу, шансов на то, что они по крайней мере постараются организовывать какие-то протесты гораздо больше. Смена власти – это всегда шанс, даже если речь идет о человеке такого же дьявольского нрава, как Путин. Но любой, кто будет на месте Путина, будет слабее Путина, это совершенно очевидно",- добавил Рахманин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, как уход Путина от власти повлияет на войну.

Ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

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