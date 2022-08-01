ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рахманин оценил риск применения ядерного оружия против Украины Россией

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 09:43
Рахманин оценил риск применения ядерного оружия против Украины Россией Фото: Сергей Рахманин, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Россия применила против Украины все виды собственного вооружения, кроме ядерного. Сдерживающим фактором для Москвы является неотвратимость наказания.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По словам Рахманина, Россия применила против Украины, фактически все виды собственного вооружения, помимо "Армады", которая маловероятно будет эффективной на поле боя.

"САУ "Малка", РСЗО "Торнадо-С", они начали использовать БМПТ (боевая машина поддержки танков), все свои ракеты, высокоточные боеприпасы. Единственный ресурс, который у них остался - это ядерное оружие, но я даже в страшном сне не вижу, чтобы они на это решились", - отметил Рахманин.

В то же время неотвратимость наказания является сдерживающим фактором для России. Кремль не уверен в том, что в случае применения ядерного оружия, другая же страна не нанесет удар в ответ.

"Второе - подавляющее большинство мира воспринимает эту войну как агрессивную и захватническую, соответственно, воспринимает Россию как агрессора и захватчика. Но они все еще пытаются хотя бы у какой-то части мира составить впечатление, что эта война справедлива", - добавляет народный депутат.

Как отметил Рахманин, применение ядерного оружия будет трудно объяснить миру, а российские эксперты считают, что это может неизбежно привести к мировой войне, которая вряд ли нужна России.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, риск применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия мал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Ядерная война
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне