Рахманин оценил риск применения ядерного оружия против Украины Россией

Россия применила против Украины все виды собственного вооружения, кроме ядерного. Сдерживающим фактором для Москвы является неотвратимость наказания.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По словам Рахманина, Россия применила против Украины, фактически все виды собственного вооружения, помимо "Армады", которая маловероятно будет эффективной на поле боя.

"САУ "Малка", РСЗО "Торнадо-С", они начали использовать БМПТ (боевая машина поддержки танков), все свои ракеты, высокоточные боеприпасы. Единственный ресурс, который у них остался - это ядерное оружие, но я даже в страшном сне не вижу, чтобы они на это решились", - отметил Рахманин.

В то же время неотвратимость наказания является сдерживающим фактором для России. Кремль не уверен в том, что в случае применения ядерного оружия, другая же страна не нанесет удар в ответ.

"Второе - подавляющее большинство мира воспринимает эту войну как агрессивную и захватническую, соответственно, воспринимает Россию как агрессора и захватчика. Но они все еще пытаются хотя бы у какой-то части мира составить впечатление, что эта война справедлива", - добавляет народный депутат.

Как отметил Рахманин, применение ядерного оружия будет трудно объяснить миру, а российские эксперты считают, что это может неизбежно привести к мировой войне, которая вряд ли нужна России.