Рафах у кільці: Ізраїль завершив оточення міста на півдні Гази

Оточення є частиною оголошеного плану із захоплення додаткових районів анклаву. З моменту відновлення операцій у Газі (18 березня), військові неодноразово попереджали сотні тисяч палестинців про евакуацію з міста, тим самим змушуючи їх залишати обмежений морем простір.

Раніше, 2 квітня, Ізраїль заявив, що війська почали захоплювати територію, яку країна назвала "Вісь Мораг" (відсилання до колишнього ізраїльського поселення, що колись було розташоване між містами Рафах і Хан-Юніс на півдні Гази).

Відтоді сотні тисяч палестинців покинули Рафах - територію площею 60 квадратних метрів, що межує з Єгиптом на півдні.

"За останні 24 години війська 36-ї дивізії завершили створення маршруту Мораг, що розділяє Рафах і Хан-Юніс, - заявили військові в суботу.