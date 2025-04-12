Рафах у кільці: Ізраїль завершив оточення міста на півдні Гази

У суботу, 12 квітня, війська Ізраїлю завершили оточення найпівденнішого міста Гази - Рафаха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Оточення є частиною оголошеного плану із захоплення додаткових районів анклаву. З моменту відновлення операцій у Газі (18 березня), військові неодноразово попереджали сотні тисяч палестинців про евакуацію з міста, тим самим змушуючи їх залишати обмежений морем простір.
Раніше, 2 квітня, Ізраїль заявив, що війська почали захоплювати територію, яку країна назвала "Вісь Мораг" (відсилання до колишнього ізраїльського поселення, що колись було розташоване між містами Рафах і Хан-Юніс на півдні Гази).
Відтоді сотні тисяч палестинців покинули Рафах - територію площею 60 квадратних метрів, що межує з Єгиптом на півдні.
"За останні 24 години війська 36-ї дивізії завершили створення маршруту Мораг, що розділяє Рафах і Хан-Юніс, - заявили військові в суботу.
Нагадаємо, ізраїльський наступ у Газі розпочався після того, як 7 жовтня 2023 року палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС атакувало південну частину Ізраїлю, унаслідок чого, за ізраїльськими підрахунками, загинуло приблизно 1200 осіб і 251 людину було взято в заручники.
За даними органів охорони здоров'я в анклаві, яким керує ХАМАС, відтоді під час наступу загинуло понад 50 000 палестинців. Більшу частину населення було переміщено, а більша частина Гази перебуває в руїнах.
Ізраїль відновив наступ у березні 2025 року після того, як фактично відмовився від припинення вогню, що діяло із січня. Кампанія триватиме, як заявляє країна, доти, доки не буде звільнено 59 заручників, що залишилися, і ХАМАС не буде витіснено з Гази.
ХАМАС заявляє, що звільнить заручників тільки в рамках угоди, яка покладе край війні, і відкидає вимоги скласти зброю. Делегація ХАМАС, як очікується, прибуде в Каїр на вихідних для обговорення нових пропозицій про перемир'я, згідно з джерелом у групі.
Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль може погодитися на нове перемир'я в Газі. Однак для цього ХАМАС зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.
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