Рафах в кольце: Израиль завершил окружение города на юге Газы

Окружение является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава. С момента возобновления операций в Газе (18 марта), военные неоднократно предупреждали сотни тысяч палестинцев об эвакуации из города, тем самым вынуждая их покидать ограниченное морем пространство.

Ранее, 2 апреля, Израиль заявил, что войска начали захватывать территорию, которую страна назвала "Ось Мораг" (отсылка к бывшему израильскому поселению, некогда расположенному между городами Рафах и Хан-Юнис на юге Газы).

С тех пор сотни тысяч палестинцев покинули Рафах - территорию площадью 60 квадратных метров, граничащую с Египтом на юге.

"За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.