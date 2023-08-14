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Радянський винищувач МіГ-23 розбився у США: пошкоджено кілька автомобілів

Фото: радянський винищувач МіГ-23 розбився у США (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Радянський винищувач МіГ-23 розбився під час авіашоу у США. Пілот та другий член екіпажу катапультувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу аеропорту Детройта.

Повідомляється, що аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта, було пошкоджено декілька автомобілів.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пілот і другий член екіпажу були госпіталізовані як запобіжний засіб. Вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

МіГ-23 – це багатоцільовий винищувач радянського виробництва із змінною геометрією крила. Він був прийнятий на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.

Катастрофа літаків

У районі міста Єйськ Краснодарського краю РФ 17 липня впав російський військовий літак Су-25. Літак Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впасти неподалік аеродрому.

Також увечері 17 жовтня 2022 року у російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак впав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

В результаті загинули 16 людей, ще 43 отримали поранення. Пілот літака встиг катапультуватись.

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