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Советский истребитель МиГ-23 разбился в США: повреждено несколько автомобилей

Фото: советский истребитель МиГ-23 разбился в США (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Советский истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в США. Пилот и второй член экипажа катапультировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта Детройта.

Сообщается, что авария произошла в ходе демонстрационных полетов. Истребитель упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта, было повреждено несколько автомобилей.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пилот и второй член экипажа были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Они не получили серьезных травм. Федеральное авиационное управление США начало расследование причин, которые привели к аварии.

МиГ-23 – это многоцелевой истребитель советского производства с изменяемой геометрией крыла. Он был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались более, чем 20 стран.

Крушения самолетов

В районе города Ейск Краснодарского края РФ 17 июля упал военный российский самолет Су-25. Самолет Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Также вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате вспыхнула многоэтажка.

В результате погибли 16 человек, еще 43 получили ранения. Пилот самолета успел катапультироваться.

 

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ДетройтСоединенные Штаты Америки