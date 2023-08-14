ua en ru
Пн, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Радянський винищувач МіГ-23 розбився у США: пошкоджено кілька автомобілів

Новость на русском →
Понеділок 14 серпня 2023 07:57
Радянський винищувач МіГ-23 розбився у США: пошкоджено кілька автомобілів Фото: радянський винищувач МіГ-23 розбився у США (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Радянський винищувач МіГ-23 розбився під час авіашоу у США. Пілот та другий член екіпажу катапультувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу аеропорту Детройта.

Повідомляється, що аварія сталася під час демонстраційних польотів. Винищувач упав на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл біля Детройта, було пошкоджено декілька автомобілів.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пілот і другий член екіпажу були госпіталізовані як запобіжний засіб. Вони не зазнали серйозних травм. Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

МіГ-23 – це багатоцільовий винищувач радянського виробництва із змінною геометрією крила. Він був прийнятий на озброєння у 1969 році, серійне виробництво було припинено у 1985 році. Літаки експортувалися понад 20 країн.

Катастрофа літаків

У районі міста Єйськ Краснодарського краю РФ 17 липня впав російський військовий літак Су-25. Літак Су-25 міг здійснювати тренувальний політ і впасти неподалік аеродрому.

Також увечері 17 жовтня 2022 року у російському Єйську розбився бомбардувальник Су-34. Літак впав у житловому кварталі, в результаті спалахнула багатоповерхівка.

В результаті загинули 16 людей, ще 43 отримали поранення. Пілот літака встиг катапультуватись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Детройт Сполучені Штати Америки
NEWS
Ракетний удар по Одесі: у місті виникло кілька пожеж, є поранені
Ракетний удар по Одесі: у місті виникло кілька пожеж, є поранені
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"