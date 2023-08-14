ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Советский истребитель МиГ-23 разбился в США: повреждено несколько автомобилей

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 07:57
Советский истребитель МиГ-23 разбился в США: повреждено несколько автомобилей Фото: советский истребитель МиГ-23 разбился в США (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Советский истребитель МиГ-23 разбился во время авиашоу в США. Пилот и второй член экипажа катапультировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта Детройта.

Сообщается, что авария произошла в ходе демонстрационных полетов. Истребитель упал на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта, было повреждено несколько автомобилей.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пилот и второй член экипажа были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Они не получили серьезных травм. Федеральное авиационное управление США начало расследование причин, которые привели к аварии.

МиГ-23 – это многоцелевой истребитель советского производства с изменяемой геометрией крыла. Он был принят на вооружение в 1969 году, серийное производство было прекращено в 1985 году. Самолеты экспортировались более, чем 20 стран.

Крушения самолетов

В районе города Ейск Краснодарского края РФ 17 июля упал военный российский самолет Су-25. Самолет Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Также вечером 17 октября 2022 года в российском Ейске разбился бомбардировщик Су-34. Самолет упал в жилом квартале, в результате вспыхнула многоэтажка.

В результате погибли 16 человек, еще 43 получили ранения. Пилот самолета успел катапультироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Детройт Соединенные Штаты Америки
NEWS
Ракетный удар по Одессе: в городе возникло несколько пожаров, есть раненые
Ракетный удар по Одессе: в городе возникло несколько пожаров, есть раненые
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"