Радянське свідоцтво про народження: чи потрібно міняти його на нове в Україні

За інформацією Мін'юсту, свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану за часів СРСР, має таку ж юридичну силу, як і сучасне українське свідоцтво.

Якщо документ зберігся, не пошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно.

Коли може знадобитися нове свідоцтво

У Міністерстві юстиції пояснили, що повторне свідоцтво про народження може знадобитися у таких випадках:

документ втрачено;

документ пошкоджений або текст став нечитабельним;

людина хоче отримати повторне свідоцтво;

є інші підстави, передбачені законодавством.

Як отримати повторне свідоцтво

Для отримання повторного свідоцтва можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або скористатися відповідною онлайн-послугою.

Зазвичай для цього потрібно: