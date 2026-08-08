Радянське свідоцтво про народження: чи потрібно міняти його на нове в Україні

Свідоцтва про народження, видані ще за часів СРСР, залишаються юридично чинними в Україні. Замінювати їх на документи нового зразка потрібно лише в окремих випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
За інформацією Мін'юсту, свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану за часів СРСР, має таку ж юридичну силу, як і сучасне українське свідоцтво.
Якщо документ зберігся, не пошкоджений і містить усі необхідні відомості, обов'язково міняти його не потрібно.
У Міністерстві юстиції пояснили, що повторне свідоцтво про народження може знадобитися у таких випадках:
Для отримання повторного свідоцтва можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або скористатися відповідною онлайн-послугою.
Зазвичай для цього потрібно:
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні народження дитини потрібно зареєструвати протягом місяця після її появи на світ. Зокрема писали, які документи для цього потрібні, куди можна звернутися, як оформити свідоцтво про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території, а також у яких випадках можуть відмовити в реєстрації та який штраф загрожує за її несвоєчасне оформлення.
Нагадаємо, паспорт у формі книжечки залишається дійсним, однак у низці випадків його власники зобов'язані оформити ID-картку.