Советское свидетельство о рождении: нужно ли менять его на новое в Украине

По информации Минюста, свидетельство о рождении, выданное органами регистрации актов гражданского состояния во времена СССР, имеет такую же юридическую силу, как и современное украинское свидетельство.

Если документ сохранился, не поврежден и содержит все необходимые сведения, обязательно менять его не нужно.

Когда может потребоваться новое свидетельство

В Министерстве юстиции пояснили, что повторное свидетельство о рождении может потребоваться в следующих случаях:

документ потерян;

документ поврежден или текст стал нечитаемым;

человек хочет получить повторное свидетельство;

есть другие основания, предусмотренные законодательством.

Как получить повторное свидетельство

Для получения повторного свидетельства можно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) или воспользоваться соответствующей онлайн-услугой.

Обычно для этого нужно: