Радуцкий не претендует на должность министра здравоохранения

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что не претендует на должность министра здравоохранения. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Радуцкого, ему предлагали должность министра с первого дня общения с президентом

"Министерскую должность мне предлагали с первого дня общения с президентом. Я не вижу себя на госслужбе именно в таком статусе. Еще лет 5-7 назад, наверное, это было бы интересно.... Но сегодня я понимаю, что то, чем я занимаюсь в Раде, намного важнее", - сказал он.

Напомним, в августе глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Тогда Арахамия отмечал, что изменения в руководстве Минздрава могут произойти уже через 3 месяца.

Немного позже Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения через 3 месяца и останется работать в Раде.

Также Радуцкий рассказал о планах принять закон о медстраховании в этом году. В комитете остановились на двух-трех моделях медицинского страхования.