Еврокомиссия готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса, - Геращенко

Геращенко добавила, что в ЕК ожидает от правительства Украины большего углубления в вопрос решения гуманитарных проблем Донбасса

Еврокомиссия (ЕК) готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Так, Геращенко сегодня, 15 июня 2018 года провела встречу с директором по вопросам Европы, Восточного соседства и Ближнего Востока Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты населения и гуманитарной помощи Жан-Луи де Броувером, который занимается вопросами гумпомощи Украине в ЕК, а также вопросами Донбасса.

"В этот раз обсудили политику безопасности, гуманитарную, экологическую ситуацию на Донбассе. Особый акцент - на проблеме разминирования, водоснабжения, инфраструктурных проектах, экологических проблемах. ЕК готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса и ожидает от украинского правительства большего углубления в эту проблематику", - написала Геращенко.

Уже в Киеве. Утром встретилась с Директором по вопросам Европы ГД Еврокомиссии Же.-Л. где Броувером, который занимается... Опубликовано Iryna Gerashchenko 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро помощи. Средства предназначены пострадавшим от конфликта на Донбассе.