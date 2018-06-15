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Интервью

Еврокомиссия готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса, - Геращенко

НовостиПолитика    15.06.2018 - 14:00
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко добавила, что в ЕК ожидает от правительства Украины большего углубления в вопрос решения гуманитарных проблем Донбасса

Еврокомиссия (ЕК) готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Так, Геращенко сегодня, 15 июня 2018 года провела встречу с директором по вопросам Европы, Восточного соседства и Ближнего Востока Генерального директората Европейской комиссии по вопросам гражданской защиты населения и гуманитарной помощи Жан-Луи де Броувером, который занимается вопросами гумпомощи Украине в ЕК, а также вопросами Донбасса.

"В этот раз обсудили политику безопасности, гуманитарную, экологическую ситуацию на Донбассе. Особый акцент - на проблеме разминирования, водоснабжения, инфраструктурных проектах, экологических проблемах. ЕК готова к более активной помощи для решения гуманитарных проблем Донбасса и ожидает от украинского правительства большего углубления в эту проблематику", - написала Геращенко.

 

Уже в Киеве. Утром встретилась с Директором по вопросам Европы ГД Еврокомиссии Же.-Л. где Броувером, который занимается...

Опубликовано Iryna Gerashchenko 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро помощи. Средства предназначены пострадавшим от конфликта на Донбассе.

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Теги публикации: Еврокомиссия, Ирина Геращенко, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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