У Раду внесуть законопроект про ЗСУ щодо застосування зброї в ООС

Також до парламенту внесуть законопроект щодо гуманітарного цивільного розмінування

У Верховну раду внесуть законопроект про Збройні сили України щодо застосування зброї у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це сказала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у ході робочого візиту на Донбас, передає прес-служба партії "Блок Петра Порошенка".

Крім того, Геращенко поінформувала про підготовку запитів до Кабінету міністрів України, який і досі не прийняв постанови про перетин лінії зіткнення товарів і осіб у зв’язку з початком ООС.

"За підсумками візиту ми з Іриною Фріз і Марією Іоновою вже готуємо запити до уряду, який і досі не прийняв постанови про перетин лінії зіткнення товарів і осіб у зв’язку з початком ООС, не прийнята постанова КМУ про застосування зброї в ООС. Плануємо у найближчу середу відвідати засідання уряду і озвучити ці питання. Також днями ми внесемо до ВР законопроект про гуманітарне цивільне розмінування і зміни до закону про Збройні сили щодо застосування зброї в ООС", - зазначила замголови парламенту.

Віце-спікер додала, що до розмінування у районі ООС залучені 39 груп чисельністю 164 особи. Вона підкреслила, що, за різними оцінками, на Донбасі постраждали від мін і є небезпечними більше 7 тисяч га території.

"Зараз до розмінування в районі ООС залучені 39 груп, чисельністю 164 особи. З них 28 - це групи ЗСУ, 1 група державної спеціальної служби транспорту. І від Державної служби з надзвичайних ситуацій - 10 груп. Лише в Луганській області щодня перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів близько 2 га землі. За різними оцінками, на Донбасі постраждали від мін і є небезпечними більше 7 тисяч га", - сказала вона.

Нагадаємо, у червні Геращенко повідомляла, що Єврокомісія (ЄК) готова до більш активної допомоги для вирішення гуманітарних проблем Донбасу.