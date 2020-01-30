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В Раду внесут законопроект об изменениях в закон "О нацбезопасности"

Новости » Политика     30.01.2020 - 11:26
В Раду внесут законопроект об изменениях в закон "О нацбезопасности"
Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Соответствующим законопроектом также предлагается внести изменения в закон "О Нацполиции"

В Верховную раду внесут законопроект о мониторинге состояния безопасности, предусматривающий изменения в закон "О нацбезопасности". Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время итогового совещания ведомства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проектом предлагается также внести изменения в закон "О Нацполиции".

"Национальная полиция разработала проект закона Украины о внесении изменений в ряд законов, в том числе о местном самоуправлении, "О Нацполиции" и закон "О национальной безопасности", чтобы получить законодательную основу для создания комплексных систем мониторинга состояния безопасности", - заявил Клименко.

Он также поручил департаменту Нацполиции согласовать законопроект с другими органами, а также внести в Верховную раду.

"Прошу правовой департамент обеспечить согласование законопроекта с заинтересованными органами и их дальнейшее сопровождение в парламенте", - заявил глава НПУ.

Напомним, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский заявил, что законопроект о реформе в Службе безопасности Украины (СБУ) будет не позднее февраля-марта.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада ранее поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №2412-д "О разведке", за него проголосовали 233 нардепа.

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