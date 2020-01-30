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До Ради внесуть законопроект про зміни до закону "Про нацбезпеку"

Новини » Політика     30.01.2020 - 11:26
До Ради внесуть законопроект про зміни до закону "Про нацбезпеку"
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Відповідним законопроектом також пропонується внести зміни до закону "Про Нацполіцію"

До Верховної ради внесуть законопроект про моніторинг стану безпеки, яким передбачаються зміни до закону "Про нацбезпеку". Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час підсумкової наради відомства, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проектом пропонується також внести зміни до закону "Про Нацполіцію".

"Національна поліція розробила проект закону України про внесення змін до низки законів, в тому числі про місцеве самоврядування, "Про Нацполіцію" та закону "Про Нацбезпеку", щоб отримати законодавче підґрунтя для створення комплексних систем моніторингу стану безпеки", - заявив Клименко.

Він також доручив департаменту Нацполіції погодити законопроект з іншими органами, а також внести до Верховної ради.

"Прошу правовий департамент забезпечити погодження законопроекту із зацікавленими органами та його подальше супроводження в парламенті", - заявив глава НПУ.

Нагадаємо, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський заявив, що законопроект про реформу в Службі безпеки України (СБУ) буде не пізніше лютого-березня.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада раніше підтримала за основу в повторному першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку", за нього проголосували 233 нардепа.

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