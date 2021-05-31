В Раду внесут закон о создании президентского университета

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о создании президентского университета. В проекте закона будет прописана структура будущего учебного заведения.

"Мы начинаем разработку законопроекта, он будет касаться отдельной единицы - президентского университета. Все его общие вопросы уже проработаны, думаю, в ближайшее время вы увидите этот законопроект", - заявил первый вице-спикер.

По его словам, в проекте пропишут структуру будущего учебного заведения, а также роль интеллектуальной собственности в развитии университетов и науки в целом.