У Раду внесли законопроєкт про ратифікацію Спецтрибуналу для Росії

"До Верховної Ради України надійшов проєкт Закону України "Про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - наголосив Стефанчук.

Він пояснив, що ратифікація є обов'язковою умовою для того, щоб угода про створення Спецтрибуналу набула чинності.

За словами спікера, парламент розгляне таку ініціативу на найближчому пленарному засіданні.

Стефанчук звернув увагу, що створення Спецтрибуналу стане важливим кроком для притягнення російського керівництва до відповідальності.