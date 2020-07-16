В Раду внесли постановление о назначении нового главы АМКУ

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о назначении председателя Антимонопольного комитета Украины. На должность главы АМКУ претендует Ольга Пищанская.

Об этом сообщает официальный портал ВР.

Инициатором постановления является народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Отмечается, что комитет рассмотрел представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Пищанской председателем Антимонопольного комитета Украины и принял решение рекомендовать ВР назначить ее на эту должность.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета.

В свою очередь, исполняющей обязанности главы АМКУ стала заместитель Ольга Пищанская.

До назначения на должность первого заместителя председателя АМКУ Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест", директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Кроме того, с 2004 по 2015 год работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.