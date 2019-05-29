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У Раду внесли ще один законопроект про імпічмент президента

Новини » Політика    29.05.2019 - 10:44
У Раду внесли ще один законопроект про імпічмент президента
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі на сайті немає тексту проекту

В парламент внесено альтернативний законопроект про імпічмент президента. Про це заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", нардеп Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект зареєстрований у парламенті 29 травня. Проте наразі на сайті Верховної ради не оприлюднений текст проекту.

"Я сьогодні подав свій проект закону "Про імпічмент". Адже нам президент обіцяв, що цей проект закону буде. Ми ніяк не можемо дочекатись від президента цього законопроекту. Вважаю, що цей законопроект потрібний", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні, на прийнятті документа неодноразово наполягав на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський.

За словами спікера, у Володимира Зеленського був час до середи, 29 травня, щоб подати свій проект закону.

"Я хочу відзначити, що у президента є ще три дні. Ми даємо три дні на те, щоб була внесена його версія. Якщо його версія внесена не буде, ми почнемо розгляд у другому читанні депутатського законопроекту", - заявив Парубій на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 27 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, в центрі Рівного на майдані Незалежності відбувся мітинг з вимогою імпічменту президента Зеленського, під час якого поліція затримала двох місцевих жителів: 20-річний хлопець і 16-річна дівчина проводили несанкціонований мітинг. У руках вони тримали плакати з написами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи".

Додамо, 22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка за менш ніж за добу набрала необхідні 25 тис. підписів для подальшого розгляду.

ВР розгляне закон про імпічмент президента цього тижня У Рівному затримали двох людей з плакатами за імпічмент Зеленського
Новини України Олексій ГончаренкоВерховна Радаімпічмент
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