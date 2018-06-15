У Раду внесли два законопроекти щодо розмитнення автомобілів на єврономерах

На даний момент тексти законопроектів відсутні на сайті ВР

У Верховну раду України внесли два законопроекти щодо розмитнення автомобілів на єврономерах. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, у Раді зареєстровані законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком легкових транспортних засобів" і №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

На даний момент тексти законопроектів відсутні на сайті ВР. Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Відзначимо, серед авторів законопроектів парламентарі від фракцій "Блок Петра Порошенко", "Народний фронт", Радикальна партія Олега Ляшка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що власники автомобілів на єврономерах повинні платити ввізне мито. "Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими", - заявив Гройсман, допустивши можливість перегляду ввізних ставок.