В Раду внесли бюджет-2021, а СМИ сообщили о тяжелом состоянии Кернеса: новости за 14 сентября

Коллаж РБК-Украина

В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год, президент Владимир Зеленский подписал закон для получения Украиной кредита от ЕС, СМИ сообщили, что Кернес впал в кому, но в мэрии это опровергают. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 14 сентября, - в материале РБК-Украина

В Раду внесли бюджет-2021

В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября.

Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн.

Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. После этого вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Кредит направят на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализацию реформ в Украине. Средства будут выплачивать двумя траншами по 600 млн евро каждый.

СМИ сообщили, что Кернес впал в кому. В мэрии опровергают

Вчера, 14 сентября, СМИ сообщили, что Кернес заболел коронавирусом и впал в кому, а в больницу его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. РБК-Украина пыталось оперативно выяснить правдивость этой информации, но в больнице не смогли подтвердить госпитализацию и состояние мэра Харькова.

Позже на сайте Харьковского городского совета сообщили, что информация не соответствует действительности. Кернес вышел на больничный, но полностью контролирует ситуацию в городе.

Ученые спрогнозировали развитие эпидемии коронавируса в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине продолжает демонстрировать рост. Ученые прогнозируют рост числа новых зараженных COVID-19.

Об этом сообщают на сайте Национальной академии наук Украины.

Прогнозируется, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

Путин даст Лукашенко кредит на 1,5 млрд долларов

Россия даст Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов. Министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу".

Об этом 14 сентября в Сочи заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним", - заявил Путин.

Еще две лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

Химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального - российского оппозиционера - веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает AP. По его словам, специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов "Новичка" в пробах Навального. До этого отравление этим веществом подтвердила немецкая военная лаборатория.

ВНО-2021 будут проводить по-новому: какие "сюрпризы" приготовили абитуриентам

ВНО-2021 ожидает ряд изменений по сравнению с ранее проводившимися сессиями тестирования. Первым и важнейшим нововведением независимого оценивания станет возможность выбора еще одного дополнительного предмета для сдачи. Так абитуриентам позволят увеличить потенциальный список специальностей для поступления.

Как сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко, государственная итоговая аттестация в 2021 году будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. В каком формате она будет проводить в следующем году – пока неизвестно.

Украинское Мертвое море может исчезнуть

Куяльницкий лиман в Одесской области может исчезнуть с лица земли. Экологи сообщили, что целебный лиман с грязями начал засыхать и он мелеет практически ежедневно.

Как рассказали специалисты, соль после испарения воды в лимане сначала уничтожает грязь, а потом ветром ее уносит на плодородную почву и там она уничтожает чернозем. Об этом говорится в сюжете ТСН.