В Раду внесли более 10 законопроектов о рынке земли

В Верховной Раде Украины зарегистрировали 11 законопроектов о введении рынка земли в государстве. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заявил, что вчера, 10 октября, истек срок подачи альтернативных законопроектов к законопроекту, внесенному Кабинетом министров, связанному с оборотом земель.

"Эти все законопроекты, а их сейчас 11, будут в дальнейшем обсуждаться не только комитетом, но и другими участниками рынка и всеми гражданами, и будет найдено общее решение, в котором будут учтены интересы всех, чтобы оборот земель был прозрачным, и были учтены интересы и дольщиков, и тех предприятий, которые поднимали и поднимают эту отрасль", - сказал глава комитета.

Сольский также подчеркнул, что в ближайшие недели все зарегистрированные законопроекты будут рассматриваться и анализироваться в комитете. По его словам, параллельно будет идти обсуждение в обществе со всеми задействованными и заинтересованными сторонами.

"Я склоняюсь к наработке комплексного законопроекта на основе всех предложенных", - добавил парламентарий.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев.

Как писало РБК-Украина ранее, 73% украинцев выступили против продажи земли, о чем свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Поддерживают введение продажи земель 19%, 8% - не определились.

Подчеркнем, Верховная рада Украины включила в повестку дня основной законопроект №2178 и альтернативные к нему о рынке земли.