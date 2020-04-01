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В Раду внесли уже более 10 постановлений об отмене закона о рынке земли

Новости » Политика     01.04.2020 - 18:05
В Раду внесли уже более 10 постановлений об отмене закона о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в Раде по состоянию на сейчас зарегистрированы 13 проектов

В Верховной раде Украины зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, в среду, 1 апреля, на сайте парламента появились постановления №2178-10-П5 - 2178-10-П12 "Об отмене решения Верховной рады Украины о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10 от 10.10.2019)".

В Раду внесли уже более 10 постановлений об отмене закона о рынке земли

Последний этап прохождения проектов - переданы на рассмотрение руководству. Их тексты также пока что не опубликованы.

Отметим, что до рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова и соответственно для глав главы государства Владимира Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрированы семь проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 31 марта в ВР были зарегистрированы пять проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, в ВР заблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Сначала на сайте парламента были опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1, авторами которых являются два внефракционных парламентария.

Подчеркнем, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

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