В Раду внесен законопроект о продлении запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.

Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook.

"Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на 1 год. Чтобы к тому времени, как Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику", - сообщил нардеп.

Согласно сайту Верховной рады, законопроекту присвоен № 4493.

По словам Кучеренко, на данный момент существует большой риск, что с 1 января в Украине начнется поставка российской и белорусской электроэнергии.

"Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а Укрэнерго проводить аукционы на пересечение - то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями", - заявил нардеп.

Он добавил, что прошлогодний импорт тока из России нанес колоссальный ущерб украинскому энергетическому комплексу, привел к остановке шахт и возникновения миллиардных долгов.

"За преступления 2019-2020 гг., которые привели к энергетическому параличу, долговой ямы для всех без исключения госпредприятий никто не ответил. Не наказан впервые, второй раз преступление становится уже "практикой". Но я не согласен с этим мириться, поэтому последнюю пленарную неделю мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить наконец эту национальную забаву - фигурные прыжки на граблях", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризисиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года, в том числе, после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.