В Раду внесено законопроект про продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко зареєстрував проект закону про продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 31 грудня 2021 року.

Про це Кучеренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я реєструю законопроект про продовження заборони імпорту із Росії та Білорусі ще на 1 рік. Щоб до того часу, як Україна інтегрується до енергосистеми ЄС і від’єднається від мереж Росії та Білорусі, ні у кого не виникало спокуси знову поставити на коліна українську енергетику", - повідомив нардеп.

Згідно з сайтом Верховної ради, законопроекту присвоєно № 4493.

За словами Кучеренка, наразі існує великий ризик, що з 1 січня в Україну розпочнеться постачання російської та білоруської електроенергії.

"Енергетичний регулятор вже закликає трейдерів заключати контракти, а Укренерго проводити аукціони на перетин - тобто на право користатися магістральними транскордонними лініями", - заявив нардеп.

Він додав, що минулорічний імпорт струму із Росії завдав колосальних збитків українському енергетичному комплексу, призвів до зупинення шахт і виникнення мільярдних боргів.

"За злочини 2019-2020 рр., які призвели до енергетичного паралічу, боргової ями для усіх без виключення держпідприємств ніхто не відповів. Не покараний вперше, вдруге злочин стає вже "практикою". Але я не згоден з цим миритись, тому останній пленарний тиждень ми будемо битися за те, щоб не дати заробити цим злочинцям та зупинити нарешті цю національну забаву - фігурні стрибки на граблях", - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.