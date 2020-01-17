В Раду поступили представления об увольнении Бабак и назначении вице-премьера

В Верховную Раду Украины поступили представления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об увольнении Алены Бабак с поста главы Министерства развития общин и территорий Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александра Качуру.

Фотографии документа Качура опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот вопрос комитет организации государственной власти рассмотрит уже 17 января.

"Завтра в 9:00 наш комитет (организации государственной власти) будет увольнять министра Минрегиона Алену Бабак", - уточнил он.

Также Качура обнародовал еще одно представление Гончарука - о назначении на должность вице-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Этот вопрос также будет рассмотрен на утреннем заседании парламентского комитета - об этом говорится в повестке дня комитета на пятницу, 17 января, обнародованном на сайте Верховной рады.

Напомним, Бабак работает в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года, когда был сформирован новый Кабинет министров по результатам победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах, представители которой составили так называемую монобольшість. Бабак была нардепом 8 созыва от "Самопомічі".