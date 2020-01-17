У Раду надійшли подання про звільнення Бабак і призначення віце-прем'єра

До Верховної Ради України надійшли подання прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про звільнення Альони Бабак з посади глави Міністерства розвитку громад та територій України. Про це передає РБК-Україна із посиланням на заступника голови комітету з питань організації державної влади Олександра Качуру.

Фотографії документа Качура оприлюднив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це питання комітет організації державної влади розгляне вже 17 січня.

"Завтра о 9:00 наш комітет (організації державної влади) буде звільняти міністра Мінрегіону Альону Бабак", - уточнив він.

Також Качура оприлюднив ще одне подання Гончарука - про призначення на посаду віце-прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Це питання також буде розглянуто на ранковому засіданні парламентського комітету - про це йдеться у порядку денному комітету на п'ятницю, 17 січня, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

Нагадаємо, Бабак працює в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії "Слуга народу" на позачергових виборах, представники якої склали так звану монобольшість. Бабак була нардепом 8 скликання від "Самопомічі".