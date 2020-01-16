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Бабак уходит с должности главы Минрегиона, - источник

Новости » Политика     16.01.2020 - 17:54
Бабак уходит с должности главы Минрегиона, - источник
Фото: Алена Бабак (РБК-Украина)

На место Бабак обсуждается кандидатура главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По словам источника, в ближайшее время в Раду направят представление на увольнение Бабак, так как она уже написала заявление об уходе по собственному желанию.

"Сначала Кабмин подаст представление на увольнение Елены Бабак. Она написала заявление по собственному желанию", - сообщил собеседник.

В то же время источник добавил, что сейчас обсуждается кандидатура, которая может заменить ее на должности министра. По его словам, обсуждается кандидатура главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля.

"Сейчас Денис Шмигаль рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на пост министра", - сообщил источник РБК-Украина.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что представление премьер-министра Алексея Гончарука поступит в Раду уже сегодня. Он также подчеркнул, что главным кандидатом на должность министра является нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Напомним, Бабак работает в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года, когда был сформирован новый Кабинет министров по результатам победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах, представители которой составили так называемое монобольшинство. Бабак была нардепом 8 созыва от "Самопомичи".

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